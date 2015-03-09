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ينفذ جريمة سرقة بالإكراه .. والحصيلة 15 درهماً

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ينفذ جريمة سرقة بالإكراه .. والحصيلة 15 درهماً ينفذ جريمة سرقة بالإكراه .. والحصيلة 15 درهماً

وأحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات امس عاطلا عن العمل آسيويا بتهمة الهجوم على موظفة عربية، داخل مركبتها أثناء تواجدها في مواقف مركز «دبي مول»، وسرقة 15 درهما منها بعد تهديدها بسكين وضعها على خاصرتها لابتزازها ونهبها.

ووفق شهادة المجني عليها فإنها تفاجأت أثناء تواجدها داخل مركبتها في المكان المذكور بشخص ملثم يفتح الباب عليها، ويحمل في يده سكينا سلطها على خاصرتها وطلب منها المال، بلغة مغلفة بتهديد ووعيد بالقتل ما لم تستجب لطلبه، مضيفة انها أبلغته بأنها لا تملك سوى دراهم معدودة، إلا أنه لم يتيقن لعذرها، بالرغم من أنها أخرجت له محفظتها التي سرق منها 15 درهما.

المتهم الذي نفذ جريمته بسيارة مستأجرة قال للشرطة بعد إلقاء القبض عليه، انه نفذ جريمته لأنه كان يمر بضائقة مالية، وانه اشترى طعاما بالمبلغ الذي سرقه من المجني عليها.
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