أسباب تورم القدمين أثناء الحمل وطرق العلاج!

من الأعراض الشائعة التي غالباً ما تصيب المرأة أثناء حملها تورم الكاحلين والقدمين «الأوديما» في الحمل، خاصة المرحلة الثالثة منه؛ بسبب احتباس السوائل في الجسم أكثر من المعتاد

«سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة التغذية العلاجيَّة، الدكتورة فيفيان محمد وهبي؛ لتقدِّم أفضل النصائح؛ للتغلب على مشكلة تورم القدمين وانتفاخهما:

أسباب تورم القدمين أثناء فترة الحمل

- التغيُّر في الهورمونات، ما يؤدي إلى ارتخاء أربطة ومفاصل الحوض، بما في ذلك تلك الموجودة في قدميك.

- تمدد الرباط المقوس للقدم «اللفافة الأخمصية»؛ بسبب الوزن الزائد للجسم.

- الاحتباس الطبيعي للسوائل.



- الإجهاد والوقوف طويلاً.

- مرض السكري.

- تناول الأطعمة المملحة والمخللات والأطعمة الحريفة. أو بعض أنواع المأكولات البحريَّة التي تحتوي على الزئبق.



- ارتداء أحذية ضيقة أو ذات مقدمة مدببة أو ذات كعب عالٍ.

- يزيد الحرُّ الوضع سوءاً. وقد تصيب الأدويما بين 50 و80 % من الحوامل.

أهم النصائح لعلاج تورم القدمين

- مدِّدي قدميك إلى الأعلى عند الجلوس لجريان الدورة الدمويَّة. وفي العمل احتفظي بكرسي صغير، أو كومة من الكتب تحت مكتبك لتسندي قدميك. في المنزل جربي الاستلقاء على جانبك الأيسر؛ لأنَّ هذه الخطوة تخفف الضغط عن الوريد الأجوف السفلي.

- حاولي ألا تقفي لفترات طويلة من الوقت.

ـ ارتدي جوارب طويلة حتى الخصر قبل النهوض من الفراش صباحاً بحيث تمنع تجمع الدم عند كاحليك. وقد يصف الطبيب لك الجوارب الضاغطة كالتي تستخدم للدوالي.



ـ التزمي بممارسة الرياضة، خاصة المشي والسباحة وبعض التمارين الخفيفة مثل اليوغا.

ـ الجأي لجلسات تدليك صعوداً باتجاه العقد الليمفاويَّة، أي باتجاه ركبتيك.

ـ أكثري من شرب السوائل؛ للتخلص من رواسب وسموم الجسم، وتجنبي الكافيين والطعام المملح، والمعلبات واللحوم المصنعة مثل الهوت دوغ، والنقانق والسلامي، وابتعدي عن الأطعمة المقليَّة والدهون المهدرجة.



ـ تناولي الأطعمة الغنيَّة بفيتامينات «ب»، والحديد مثل الحبوب الكاملة.

ـ أكثري من الأطعمة الغنيَّة بمضادات الأكسدة مثل الحمضيات والخضار والبروكلي والبطاطس الحلوة الغنيَّة بفيتامين «سي»، وزيت الزيتون، وزيت دوار الشمس، والكانولا الغني بفيتامين «هـ».

ـ عليك بطبق من الخضر الورقيَّة الخضراء واللوبيا الخضراء، والإسبرغس، وشرائح البنجر، وشرحات من العنب والأناناس؛ يضاف لها الثوم والبصل وملعقة من زيت الزيتون.