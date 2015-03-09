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استوحي من النجمات إطلالتك بالستايل العسكري

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استوحي من النجمات إطلالتك بالستايل العسكري استوحي من النجمات إطلالتك بالستايل العسكري

الإثنين 09-03-2015 13:42

تظهر نجمات هوليوود اهتماماً بالغاً بإطلالاتهن، مما يجعلهن محط الأنظار أينما ذهبن، وبذلك أصبحن هن من يحددن اتجاهات الموضة ويرتدينها، وقد لفتنا مؤخراً اتجاههن نحو الأزياء المستوحاة من الستايل العسكري.

لا يتطلب هذا الستايل أن ترتدي بدلة عسكرية كاملة، بل يمكن لتفاصيل بسيطة كالأزرار المزدوجة أو الألوان الترابية والزيتية أن تضفي على إطلالتك لمحة من هذا الستايل العصري، وقد شاهدنا في إطلالات النجمات العديد من الطرق المختلفة التي تمكنك من التألق بهذا الستايل بسهولة وبدون أدنى جهد يذكر.

في أزياء الكاجوال اليومية اعتمدت النجمات طريقتين مختلفتين لارتداء الستايل العسكري، ففي إطلالات غوين ستيفاني Gwen Stefani وأوليفيا باليرمو Olivia Palermo وهما من أكثر المحبات لهذا الستايل ظهرت الجرأة في التنسيق، حيث اختارت غوين إطلالات عملية بالجمبسوت أو الجينز والجاكيت العسكري، أما أوليفياً فقد أظهرت حسها الفني بتنسيقات جميلة ومختلفة مرة بعد أخرى.

ويمكن أن ترتدي هذا الستايل الأنيق في السهرات أو الزيارات، وفي هذه الحالة ننصحك باعتماد طريقة النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez التي اختارت لوكاً كاملاً باللون الأبيض المزين بالأزرار الذهبية، وإن كنت تبحثين عن إطلالة أكثر نعومة فإطلالة كيت ميديلتون Kate Middleton هي الأجمل بمعاطف وفساتين مميزة مستوحاة من الستايل العسكري.

ومزجت بعض النجمات الجانب الأنثوي من إطلالاتهن بالستايل العسكري ليحصلن على إطلالات عصرية وأنثوية في الوقت نفسه، ومنهن: ميراندا كير Miranda Kerr التي ارتدت جاكيتاً عسكرياً مع تنورة قصيرة، وكيم كارداشيان Kim Kardashian بإطلالة مثيرة بمعطف عسكري طويل.

شاهدي معنا إطلالات النجمات بالستايل العسكري واستوحي منهن طرقاً جديدة لارتدائه.

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