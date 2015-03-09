"موفادو" تطلق ساعة عصرية وفريدة

مجموعة "إس إي إكستريم" SE Extreme هي إحدى مجموعات "موفادو" Movado الأشهر والأهم للرجال إذ تتّسم بطابع غير رسمي يفيض جرأة، وتتميّز إلى أقصى الحدود مع علبتها الثوريّة، المصمّمة من طبقات عدّة، والمصنوعة من مواد عصرية وفريدة، إضافة إلى التفاصيل التصميمية التي تُعرف بها.

للعام 2014، قامت "موفادو" Movado بتوسيع هذه المجموعة مع ساعة " إس إي إكستريم أوتوماتيك كرونوغراف" SE Extreme Automatic Chronograph الجديدة تماماً والمزوّدة بالحركة السويسريّة ETA الميكانيكية والذاتية التدوير الراقية. والتي تمتاز بعلبة فاخرة جدّاً مع النقطة المسطّحة التي تشتهر بها المجموعة على الإطار الخارجي، والقرص الآسر والجديد، المصنوع من ألياف الكربون، والذي يستعرض مؤشّراته بشكل بارز. أمّا موديل السوار الجديد والمتقن فصُنع من الستانلس ستيل المصقول واللماع، . كما تحتوي على أزرار ضغط كرونوغراف منقوشة بطريقة مميّزة مع لمسات من ألياف الكربون، بينما يتّسم الإطار الخارجي بلمسة دائريّة مصقولة مع أربعة نقاط مسطّحة التي تعدّ تصميماً يحمل بصمة الدار. يطلّ القرص بألياف الكربون السوداء اللماعة مع النقطة السوداء المسطّحة التي تحمل بصمة "موفادو" Movado عند مؤشر الساعة 12، ونافذة مستطيلة لعرض التاريخ عند مؤشر الساعة 3، إضافة إلى عقربين مهيكلين باللون الفضي مع أطراف مطلية بمادة مشعّة في الظلام وكرونوغراف مُثبّت في الوسط مع عقرب لتحديد الثواني مطلي بالروديوم.

ساعة " إس إي إكستريم أوتوماتيك كرونوغراف" SE Extreme Automatic Chronograph الجديدة والمميّزة من "موفادو" Movado عبارة عن ساعة مصمّمة ومبتكرة بشكل أنيق مع مقاومة للمياه حتى ضغط 3 ATM .