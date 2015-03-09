"بى بى" مصر تعلن عن ثانى أكبر اكتشاف للغاز فى شرق البحر المتوسط

أعلنت شركة بى بى مصر اليوم عن كشف هام جديد للغاز فى منطقة شمال دمياط البحرية فى شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط، موضحة أن الحفر وصل فى بئر استكشاف المياه العميقة "أتول-1" الجارى حفره حالياً باستخدام الحفار "ميرسك ديسكفورر" من الجيل السادس لأجهزة الحفر البحرية، إلى عمق 6 آلاف و400 متر تحت سطح البحر، مخترقا طبقة صخور رملية عالية الجودة فى عصر الأوليجوسين حاملة للغاز سمكها 50 مترا.

ومن المتوقع أن يكون هذا أعمق بئر تم حفره فى مصر، وسوف يستمر حفر البئر لمسافة كيلومتر أخرى، ليخترق ذات المكامن المحتوية على الغاز التى تم حفرها فى الاكتشاف الكبير "سلامات"، والذى حققته شركة بى بى مصر فى عام 2013، على بعد 15 كيلومترا جنوبا.

وصرح بوب دادلى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات بى بى: "إن النجاح الذى حققته الشركة فى البئر "آتول" يزيد من ثقتنا فى جودة دلتا النيل كحوض غاز على مستوى عالمى، لافتا إلى أن هذا هو الاكتشاف الكبير الثانى فى منطقة الترخيص بعد كشف "سلامات"، مشيرا إلى أن إجمالى الاحتياطى المحتمل فى المنطقة يقدر بما يزيد على 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، ونحن الآن لدينا نقطة بداية إيجابية للمشروع الكبير التالى بعد مشروع غرب دلتا النيل الذى تقوم بتنفيذه شركة بى بى فى مصر".

وقال هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا: "إن اكتشاف "آتول" يعتبر نتيجة ممتازة، وهو ثانى بئر للشركة فى برنامج الاستكشاف فى شرق دلتا النيل، ويوضح جهودنا المتواصلة للمساهمة فى الوفاء باحتياجات مصر من الطاقة باستكشاف موارد الطاقة المحتملة فى منطقة دلتا النيل البحرية، ونحن فخورون بالتزامنا بكشف إمكانيات وموارد الطاقة فى مصر والتى تحتاج إلى استثمارات ضخمة واستخدام أحدث تكنولوجيات الحفر والمسح السيزمى.

وقد تم كشف "آتول" بالحفر فى قاع البحر بعمق 923 مترا تحت سطح الماء، على مسافة 80 كيلومترا شمال مدينة دمياط، ومسافة 15 كيلومترا من شمال "سلامات"، ومسافة 45 كيلومترا شمال غرب تسهيلات "التمساح" البحرية، وتمتلك شركة بى بى مصر هذا الكشف بنسبة 100٪.

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