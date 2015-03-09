"المالية": لا مانع من إنشاء صناديق عاملين جديدة لتحسين المزايا التأمينية

كشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، أن منشور الوزارة رقم 9 لسنة 2014 أكد عدم ممانعة وزارة المالية فى إنشاء أية صناديق تأمين جديدة للعاملين فى الجهات التى لا يوجد لديها صناديق تأمين خاصة على أن يتم تمويل المزايا التى تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التى يتم خصمها من أجور ومرتبات العاملين فى تلك الجهات بعد موافقتهم على الاشتراك فيها من أجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين.

وأوضح محمد عبد الفتاح، أن ما تضمنه المنشور ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف مكافأة نهاية الخدمة، وإنما اقتصر الأمر على التنبيه على الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الإدارية المختلفة، لأن ذلك مخالف للقانون، لافتا إلى أن هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدا بصرف هذه المكافآت خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون.

وشدد محمد عبد الفتاح، أنه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول على موارد الموازنة العامة لإنفاقها فى أمور لم ينص عليها القانون فى حين تلتزم معظم الجهات الأخرى بصحيح القانون، وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها.

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