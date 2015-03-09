فريد خميس يقود تحالف استثمارى لمشروعات بـ4 مليارات جنيه فى مصر

كشف رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، أنه من المقرر أن يبدأ فى مشروعات استثمارية جديدة بتكلفة 4 مليارات جنيه تتضمن إقامة مدينة صناعية متكاملة على النمط الماليزى بخبراء وشركاء منها، على أن يتم عرض هذه المشروعات للمشاركة مع آخرين.

وقال خميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذه الخطوة جاءت بعد اكتمال كافة العناصر التى تحدد البلاد الأفضل للاستثمار، وعلى رأسها الاستقرار السياسى، وتوافر الفرص الاستثمارية، وحجم السوق والذى يقدر بـ1.2 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات مع أوروبا والتيسير العربية والكوميسا الإفريقية، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء وإنتاج منخفضة تحقق القدرة التنافسية، وسرعة وسهولة الإجراءات واختصارها فى خطوة واحدة وهى الشباك الواحد، إلى جانب التعديلات التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد وحوافز نوعية الاستثمار.

ودعا فريد خميس، رجال الأعمال للاستثمار فى مصر، مؤكدا أنه بدأ بنفسه وبدأ إنشاء مصانع جديدة بتكلفة استثمارية تقدر بمليار جنيه، خاصة أن مثل هذه الخطوات هى التى ستشجع المستثمر العربى والأجنبى على الثقة فى السوق المحلية.

>وكان رجل الأعمال محمد فريد خميس، أعلن فى وقت سابق، أن قانون الاستثمار الجديد يعطى رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أنه يؤكد أيضا عزم الحكومة المصرية على إزالة كافة المشاكل التى تعوق المستثمرين فى مصر، مؤكدا تفاؤله بمؤتمر القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ.