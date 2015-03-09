شركات المحمول تطالب المصرية للاتصالات بسرعة ربط عملائهم على كابلات الفايبر

طالبت مصادر بشركات المحمول بسرعة ربط مشتركيهم على كابلات الألياف الضوئية التى تمدها الشركة المصرية للاتصالات ضمن خطة لإحلال كابلات الالياف الضوئية بديلا عن الكابلات النحاسية.

>وأوضحت مصادر لليوم السابع، انه منذ توقيع الاتفاقية التجارية مع الشركة المصرية للاتصالات، مطلع العام الجارى، فانه لم يتم ربط إلا عدد قليل للغاية من العملاء لا يقدر ببضعة مئات مقارنة بطلبات لربط عشرات الاف من المستخدمين.

>وأشارت بان هناك اولوية لتركيب الخدمة لعملاء "تى اى داتا" المسيطرة على 60 بالمائة من سوق الانترنت الثابت، عن عملاء الشركات الاخرى على حد قولهم.

>من جهة اخرى فقد اثار انقطاع الخدمة عن عدد كبير من المستخدمين وتغيير ارقام الهواتف التليفونية حالة من الغضب بين الكثير من العملاء، على رغم من تأكيد مسؤولى الشركة المصرية للاتصالات ان توصيل المنازل لكابلات الالياف الضوئية سيحسن من جودة الخدمة ويمكن العميل من الحصول على السرعات المتعاقد عليها كاملة.

شبكةعيونالإخبارية

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