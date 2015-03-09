"نيبون" اليابانية تسلم التصميمات النهائية للخط الرابع للمترو لهيئة الأنفاق

تسلم اليوم شركة "نيبون سيفك" اليابانية المتخصصة فى تصميمات الأنفاق والمسئولة عن تصميم مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق كافة التصميمات الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق الرابط بين منطقتى الفسطاط ومدينة 6 أكتوبر للهيئة العامة للانفاق التابعة لوزارة النقل لتبدأ مرحلة تنفيذه بعدها عن طريق الشركة المنفذه للمشروع التى ستتعاقد معها الهيئة عن طريق مناقصة تطرح على المقاولين المصريين لتنفيذ المشروع.

وقال الدكتور طاهر السمنى خبير الأنفاق والمسئول عن الأعمال الخارجية بالشركة، إن الشركة تعمل مع مصر ضمن المنحة اليابانية التى منحت لمصر لتصميم وإنشاء الخط الرابع لمترو الانفاق بمصر كمنحة يابانية لإنشاء الخط الرابع للمترو والتى تأتى ضمنها التصميمات و التنفيذ لصالح شركات يابانية.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تصميمات الخط الرابع اختلفت بشكل كبير عن التصميمات الخاصة بالخطوط السابقة حيث تم تصميم الانفاق بنظام (ألوان تراك) فى حين تم تصميم الخطوط السابقة بنظام (التو تراك) حيث تضمن التصميمات الجديدة قدرة أكبر على الثبات وتقليل احتمالية الهبوط الارضى للمحطات بنسبة تصل الى 3 ملمترات بالإضافة الى خط جديد من منطقة الهرم الى السادس من اكتوبر بنظام القطار المعلق فى الخطة الاخيرة من المرحلة الرابعة.

كما تتولى شركة "نيبون سيفك j .v" اليابانية مشروع تحويل مسار المرافق بشارع الهرم فى الاماكن الخاصة بمسار الخط الرابع للمترو التى تتضمن مجموعه من تحويلات المرافق فى المناطق الخاصة بمسارات المترو الجديد عن طريق تحويل مسارات شبكات الكهرباء والغاز والطبيعى والتليفونات والمياة والصرف الصحى وشبكات الانترنت.ليتم بعدها طرحه ضمن مناقصة محلية لشركات مصرية لتنفيذ الخطه لتبدأ الحكومة متمثلة فى الهيئة العامة للإنفاق التابعه لوزارة النقل فى طرح مناقصة خلال الشهر القادم على الشركات المصرية العاملة فى قطاع المقاولات لتنفيذ خطه تحويل مسار المرافق بشارع الهرم.

يذكر أن الشركة اليابانية نيبول سيفك سبق وأن قامت بالتصميمات الخاصة بترميم نفق الشهيد أحمد حمدى من قبل بمصر فى حين قامت الشركة بتصميمات مترو وطريق خليج البسفور بتركيا.

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