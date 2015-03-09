حسن علام: سيتم تعيين العمالة المؤقتة بعد اجتياز الدورات التدريبية

صرح عاطف البربرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، إنه سيتم تعيين العمالة المؤقتة فور اجتياز الدورات التدريبية .>وكشف فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن مجلس الإدارة اجتمع ،وقرر تشكيل لجنة يشارك فيها رئيس اللجنة النقابية بالشركة بهدف أولا تصنيف العمال الحاليين كل حسب مهنته ،وثانيا البدء فى تنظيم دورات تدريبية لهم على نفقته الشركة .>وأضاف البربرى، أن من سيجتاز الدورة سيتم التعاقد معه ،ومن يفشل فى اجتياز الدورة سيتم منحه فرصة أخرى للتدريب لكن على نفقته الشخصية بهدف منحه فرصة ثانية .>وتابع عاطف البربرى إن لجوئنا للدورات التدريبية حتى يكون هناك استفادة فعلية من العمالة حيث أن الشركة بها 6 آلاف من العاملين المعيين بخلاف ألف تعاقدات ونحو 2000 عمالة باليومية بإجمالى 9 آلاف عامل وفنى ومهندس وهو يحمل الشركة ما لا تطيق .

500 موظف بحسن علام يطالبون بتدخل وزير الاستثمار لتعيينهم

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