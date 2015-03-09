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تجار: رواج كبير على أسواق المفروشات قبل عيد الأم بسبب التخفيضات

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تجار: رواج كبير على أسواق المفروشات قبل عيد الأم بسبب التخفيضات تجار: رواج كبير على أسواق المفروشات قبل عيد الأم بسبب التخفيضات

كتبت: إسراء الشرباصى

يستعد تجار المفروشات بمنطقة الغورية ووسط القاهرة لموسم عيد الأم بتخفيضات هائلة فى الأسعار وبالأخص على البطاطين وأطقم المفروشات، حيث خفض تجار الجملة سعر البطاطين ومفارش السرير والكرافتة وأطقم ملايات السرير على تجار القطاعى تخفيضات هائلة ليستطيعوا تخفيضها على المستهلك قبل أيام من عيد الأم.
>وأكد حلمى عبد العزيز أحد تجار المفروشات، أن هناك استعدادات قوية لعيد الأم وتزداد العروض على المفروشات كلما اقترب موعد عيد الأم الذى يعد موسما سنويا لنا حيث يعتزم الكثير على شراء المفروشات كهدية قيمة للأم فى عيدها نظرا لأهمية المفروشات فى كل بيت ولأن أسعارها تعتبر فى متناول أيدى الجميع.
>وأضاف مدحت عصام أحد تجار المفروشات، فى الغورية أن هناك اقبال كبير على أطقم ملايات السرير والبطاطين قبل هلول عيد الأم نظرا لضرورتها بالنسبة إلى الأم ولكل بيت وعلى الرغم من انتهاء فصل الشتاء تقريبا إلا أن الاقبال على البطاطين كبير هذه الأيام حيث يستغل الكثير من الزبائن تخفيضات نهاية الموسم على البطاطين بخلاف تخفيضات عيد الأم ليحصلوا عليها بأرخص ثمن ممكن.
>وفى جولة لـ"اليوم السابع" التقينا بنجوى حسين أحد السيدات أثناء شرائها للمفروشات وقالت "أنا بشترى هديه لحماتى لأن عندها 3 بنات لسه متجوزوش وبتفرح جدا بأى هديه ممكن توفر عليها فى جهاز بناتها"
>وقالت عبير محمد "بحب أشترى هديه لماما تستفيد بيها وأوفر عليها حاجة كانت عايزة تشتريها وهى بتحب تشترى بطاطين فى نهاية موسم الشتاء عشان بتكون عليها تخفيضات وبتنفعها فى الشتاء اللى جاى"
>وأوضح هشام محمود الأسعار التقريبية لأبرز المفروشات المخفضة وهى:-
> البطاطين تتراوح بين 500 إلى 700 جنيه للمستهلك على حسب وزنها وخامتها.
>أطقم مفروشات السرير القطنية تتراوح بين 90 إلى 150 جنيه
>كوفرته قطن تتراوح من 190 إلى 300 جنيه
>كوفرته قطيفة يتراوح سعرها بين 250 إلى 400 جنيه.
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