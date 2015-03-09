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الخوف والهلع قد يتسببان فى هبوط ضغط الدم وتوقف القلب

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الخوف والهلع قد يتسببان فى هبوط ضغط الدم وتوقف القلب الخوف والهلع قد يتسببان فى هبوط ضغط الدم وتوقف القلب
فى بعض الأحيان يتعرض أحد الأشخاص إلى الخوف والهلع من شىء ما، وهو ما يعرضه لمخاطر صحية كبيرة وقد يؤدى به إلى الموت المفاجئ.

الخوف والهلع يُسببان هبوطاً فى ضغط الدم:


>وحول هذا يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى إن الشخص عندما يتعرض للخوف وللهلع من شىء ما، فإن ذلك يؤثر على القلب لأنه يتسبب فى زيادة نشاط العصب الباراسمبثاوى، فيُحدث انخفاضاً شديداً فى ضغط الدم، وبطء فى نبضات القلب، وفى بعض الأحيان يحدث الموت المفاجئ.

مشاهدة الأشياء المفزعة يسبب توقف القلب:


>يحذر د. محمد فريد الجندى مرضى القلب من مشاهدة أشياء مفزعة، لأن ذلك يعرض القلب للتوقف تماما، أما بالنسبة للأشخاص العاديين فيجب توخى الحذر من مشاهدة هذه الأشياء أيضا، لأنهم يتأثرون أيضا وتضعف عضلة قلبهم أو ينخفض ضغط الدم مما يؤثر عليهم سلباً.

ويوصى الطبيب بضرورة الابتعاد عن أى مشاهد عنيفة سواء فى الأفلام أو المصارعة العنيفة، لأن ذلك يُضعف شرايين القلب وضخ الدم له، ويجب الابتعاد عن التوتر والعصبية المفرطة، لأنها تعمل على زيادة هرمونات الغضب فى الجسم مما يؤثر تأثيراً سلبياً على صحة القلب.

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عمار
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