القبض على مسجلين خطر فى حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، من القبض على زيدان داهش، وسيد إسماعيل، المسجلين خطر، والهاربين من عدة قضايا.

وكانت معلومات قد وردت تفيد قيام المدعو زيدان داهش حسين عبد الرسول، 31 سنة، فلاح ومقيم قرية العونة دائرة المركز، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور، وضبطه وبحوزته عدد (7900) طلقة عيار 7,62×39 بقصد الاتجار، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

كما وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز أسيوط، تفيد تواجد الشقى الخطر سيد إسماعيل سيد على هريدى، 37 سنة، عاطل ومقيم قرية المطيعة دائرة المركز، سبق اتهامه فى عدد (3) قضايا "سلاح - شروع فى قتل" وهو من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والمشهور عنه ارتكاب جرائم الخطف والاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، والمواد المخدرة، وفرض السيطرة وترويع وابتزاز المواطنين الآمنين، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية 12312 جنايات مركز قوص قنا لسنة 2014، والمقيدة برقم 3641 كلى قنا لسنة 2014 خطف، والقضية 5896 إدارى مركز أسيوط لسنة 2013 المقيدة برقم 586 كلى شمال أسيوط لسنة 2013 (سلاح).

وقامت مأمورية اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة مدير إدارة البحث الجنائى مدعومة بمجموعات قتالية، بالتحرك نحو إحدى الأراضى الزراعية القريبة من مسكنه الكائن بذات الناحية، وحال وصول القوات لمكان تواجده، بادر بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، مما دعاها لمبادلته إياها على الفور، حتى تم إسكات مصدر النيران، نتج عنها إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيسر، وتم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد (50) طلقة، وعدد (1500) قرص من عقار التامول المخدر، و200 جرام من مخدر الحشيش، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى و تعيين الحراسة اللازمة.

وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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