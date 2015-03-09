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أخصائى نساء: تحليل "البرولاكتين" يتم فى الـ3 أيام الأولى للدورة الشهرية

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أخصائى نساء: تحليل "البرولاكتين" يتم فى الـ3 أيام الأولى للدورة الشهرية أخصائى نساء: تحليل "البرولاكتين" يتم فى الـ3 أيام الأولى للدورة الشهرية
أرسلت قارئة تقول: أعانى من ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين بالدم، وهو ما أدى إلى تأخر الحمل لعدة أشهر، وقد نصحنى الطبيب بتناول علاج لتنظيم نسبة هذا الهرمون وتناولته الشهر الماضى، والآن أرغب فى التأكد من أن نسبة الهرمون انتظمت، فما هو الموعد الذى يجب أن أجرى فيه هذا التحليل.

الموعد المناسب لتحليل هرمون البرولاكتين
>وتجيب عن سؤالها الدكتورة هبة محسن محمد أخصائى النساء والولاة قائلة: الموعد الذى يجرى فيه تحليل هرمون البرولاكتين يبدأ من اليوم الأول إلى الثالث من بداية الدورة الشهرية، وهى الفترة المناسبة للكشف عن نسبة هذا الهرمون، لأنه لا يتأثر بنسب الهرمونات الأخرى فى الجسم.

العوامل التى تؤثر على نتيجة هرمون البرولاكتين


>وتنصح هبة بأن تنتبه السيدة لبعض العوامل التى يمكنها أن تؤثر على نتيجة هذا التحليل كتناول القهوة والمنبهات بكثرة وبصورة مفرطة، كما يجب تجنب الضغط على الثدى فى تلك الفترة، حتى لا يؤدى ذلك لتحفيز الهرمون مرة أخرى وزيادة نشاطه، وبالتالى ارتفاع نسبته وظهور نتائج غير دقيقة.

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