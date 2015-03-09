تأثير أطعمة الشارع على المعدة

أطعمة الشارع تؤثر بالسلب على سلامة المعدة، هذا ما أكدته الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة والجهاز الهضمى، ونصحت بتجنب تناولها تمامًا، حتى لا تصاب المعدة بمضاعفات خطيرة.

ويعتقد البعض خطأ، أن طعام الشارع أضراره ترتبط بالسمنة وزيادة الوزن فقط، متجاهلين أضراره الخطيرة على سلامة المعدة، وتسببه فى الكثير من المشكلات المعوية.

وتابعت نيفين رضا قائلة: "تؤثر أطعمة الشارع على سلامة المعدة تأثيرًا مرضيًا، بداية من كم البكتيريا والملوثات التى تحويها وتدخل للأمعاء دون سابق إنذار، فقد تؤدى إلى زيادة نمو البكتيريا، والديدان بها ما يسبب إنهاكًا للمعدة، والشعور بالغثيان، وحدوث التسمم".

واسترسلت أخصائية الجهاز الهضمى أن طعام الشارع مطهو بزيوت معاد استخدامها مرات كثيرة، ما يحفز الإصابة بالتهاب المعدة، ويسبب أضرارًا بالحجاب الحاجز مع احتمالية حدوث نوبات التهاب القولون العصبي، كما أن عدم الاهتمام بنظافة طعام الشارع، وغسيل الخضراوات جيدًا قبل إضافتها إليه، قد يتسبب فى الإصابة بديدان المعدة، وإثارة المعدة، وارتجاع المرئ، وارتجاع المعدة، وألم المعدة، والشعور بصعوبة هضم الطعام.

وأوضحت أن الكثير من أطعمة الشارع يتم طهوها أكثر من مرة، ما يجعلها سببًا فى تكون الغازات ذات الرائحة الكريهة، وتتسبب فى الإصابة بالإمساك والبواسير.