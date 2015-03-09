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ننشر نص كلمة رئيس جامعة الأزهر خلال المؤتمر الأول لـ”ضمان جودة التعليم”

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ننشر نص كلمة رئيس جامعة الأزهر خلال المؤتمر الأول لـ”ضمان جودة التعليم” ننشر نص كلمة رئيس جامعة الأزهر خلال المؤتمر الأول لـ”ضمان جودة التعليم”

 

الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر

قال الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر إننى أذكركم ونفسى أن الإسلام دين عمل وحركة وتفاعل وتعاون فمن حيث العمل جاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة لتحث الإنسان على العمل وجودته، وقال تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، هذه رسالة من الله تبارك وتعالى لإتقان العمل، إذ الرقابة الذاتية من النفس التى تخشى الله ورسوله، وكذلك الرقابة من المؤمنين وما هذه الرقابة إلا لجودة الأداء وحب العطاء.

وأضاف رئيس الجامعة فى كلمته بالمؤتمر الأول لـ”ضمان جودة التعليم” أنه بهذه المعايير انطلقنا ونسير على بركة الله، فقد أسس مركز الجودة بجهود العاملين به، وأنطلق باعتماد لائحته المالية والإدارية هذا العام بفضل الله، وأخذ يرعى الكليات من خلال برامجه ودوراته التطبيقية وما يقدمه من دعم فنى.

وانطلقت الكليات نحو النهوض بوحدات الجودة والاعتماد بعد ركودها وتأسيس الوحدات بالكليات التى غفلت عن تأسيسها، كما انطلقت الهيئة القومية نحو النهوض برسالتها نحو الأزهر الشريف وجامعته العريقة فبرزت جهودها بعناية أ.د” يوهنسن” رئيس الهيئة، وأ.د”راجيا” نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهرى إذ كان هو العهد الذهبى لانطلاق مركز الجودة بالأزهر الشريف وجامعته العريقة.

وظهرت هذه الجهود جلية فى خروج الإصدار الثانى لوثيقة التعليم ما قبل الجامعى الأزهرى إلى النور والتى تضم المعايير القياسية والأكاديمية والمؤشرات والعلامات المرجعية وغيرها،وكذلك وثيقة المعايير للتعليم الجامعى.

وأوضح عزب أن إدارة الجامعة حفزنت العمداء من البنين والبنات للمسارعة نحو تفعيل برامج الجودة بها ،وقد أوصى العمداء ،وبحضور أ.د”راجيا” للمسارعة نحو الاستعداد للاعتماد وفى ذلك فليتنافس المتنافسون وبالفعل تقدمت بعض الكليات بدراستها الذاتية وخططها الاستراتيجية والتنفيذية من أجل المراجعة والاعتماد.

منها كلية الطب للبنين بالإضافة إلى الاعتماد السابق لكلية الطب للبنات، ومن الكليات التى تقدمت كذلك كلية العلوم للبنات، وكلية الصيدلة للبنات.

وأكد رئيس الجامعة على أنه فى القريب العاجل ستصل بعض الكليات إلى تحقيق خطة الجامعة فى تطوير المناهج العلمية بها والتى تم الاتفاق عليها مع أ.د”راجيا” وتعاهد الجميع عليها مع مركز الجودة وهو اعتماد عشرة كليات فى العام على الأقل.

وأشار عبدالحى عزب إلى إن جامعة الأزهر الشريف تسعى وتعمل نحو تطوير نفسها على مختلف برامجها التى تتمثل فى علومها ومعارفها الدينية والتطبيقية، والنظرية ومراكزها البحثية ومستشفياتها الخدمية والتعليمية،والجديد هو الافتتاح القريب لمستشفى جامعة الأزهر التخصصى والتى تكون على أعلى مستوى للجودة لتنافس المستشفيات العالمية، وكذلك افتتاح مركز جودة الرعاية الصحية، ومركز الفكر والإبداع، وإقامة الدورات الطبية التدريبية بالمجان أو برسوم رمزية ليجلس فى هذه الدورات المسلم بجانب المسيحى من أطباء وزارة الصحة.

وأوضح أن هذا الدعم جاء بفضل تشجيع الإمام الأكبر أ.د”أحمد الطيب” شيخ الأزهر الشريف ،وبدعم كريم من فضيلته، وفضيلة وكيل الأزهر أ.د”عباس شومان” الذى دائماً ما نجده بجانبنا لحظة الشدائد والأزمات.

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