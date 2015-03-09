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تأجيل محاكمة خاطفي طفل ” مدينتي ” لـ 12 مايو المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات

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تأجيل محاكمة خاطفي طفل ” مدينتي ” لـ 12 مايو المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات تأجيل محاكمة خاطفي طفل ” مدينتي ” لـ 12 مايو المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات

محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة محمد جمال سليمان محمد  26 سنة سباك ومقيم دائرة مركز سوهاج  ومبارك أحمد عبد الرحمن علام  25 سنة سباك بشركة الاسكندرية للأنشاءات ومقيم دائرة قسم الخارجة الوادى الجديد الي جلسة 12 مايو المقبل لسماع اقوال شهود الاثبات.

ويحاكم المتهمون في قضية اتهامهما بخطف الطفل عمر محمد كمال 10 سنوات من أمام منزله في ” مدينتي ” اثناء لعبه مع أصدقائه في تمام العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2014.

وصدر القرار برئاسة  المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين محمد علاء الدين عباس وايمن محمد محمد وسكرتارية محمد علاء الدين حمزة وأحمد رجب ومحمد مصطفي.

وكانت قد أعدت الأكمنة بمعرفة العقيد محسن الحلفاوى وكل من الرائد محمد الشموتى رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة والرائد تامر حسنى معاون المباحث بالكيلو 57 طريق السويس القاهرة دائرة قسم شرطة بدر، وما أن أستشعر الجناة بوجود القوات حال استقلالهم السيارة رقم “ل ن ه 865 ” ماركة تاكسى وبصحبتهم الطفل المختطف فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح الذي كان بحوزتهم مما دعاهم لمبادلتهم إطلاق النيران، فنتج عن ذلك وفاة أحد مستقليها ويدعى “محمود حسان أحمد عرابي” 23 سنة عامل زراعي بمدينتي ومقيم دائرة مركز سوهاج والسابق ضبطه واتهامه فى عدد (5) قضايا آخرهم القضية رقم 9173/2013 جنايات مركز سوهاج “سرقة بالإكراه” متأثراً بإصابته بطلق نارى بالصدر

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