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المشدد 7 سنوات لعامل فى قضية سرقة المساكن بروض الفرج

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المشدد 7 سنوات لعامل فى قضية سرقة المساكن بروض الفرج المشدد 7 سنوات لعامل فى قضية سرقة المساكن بروض الفرج
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة "عامل بنزينة"، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات؛ لقيامه بسرقة المساكن بمنطقة روض الفرج.

وكانت ت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، وصلت لاعتزام "فرح م" (28 عاما - عامل بنزينة)، ومقيم بروض الفرج، بتخصصه فى سرقة المساكن، وعلى الفور تم إعداد كمين مستتر فى انتظار قدوم المذكور، وبمجرد وصوله تم ضبطه.

وبمناقشة المتهم اعترف بارتكابه العديد من وقائع سرقات المساكن بدائرة القسم، وأرشد عن بعض المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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