المحكمة العسكرية بالسويس تؤجل محاكمة بديع والبلتاجى لجلسة 22 مارس

أجلت المحكمة العسكرية بالسويس محاكمة 199 متهما لجلسة 22 مارس، بينهم محمد بديع المرشد السابق للجماعة، والداعية السلفى صفوت حجازى والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وقيادات الجماعة فى السويس.

وعقدت الجلسة اليوم الاثنين بمقر قيادة الجيش الثالث الميدانى، كإجراء أمنى، وتضم القضية 199 متهما، بينهم 146 متهما محبوسين على ذمة القضية، وقامت قوات الشرطة فى السويس بإشراف اللواء طارق الجزار مساعد الوزير لأمن السويس بنقل 54 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، من سجن عتاقة العمومى لمقر القيادة بمنطقة عجرود، بينما تعرقل نقل باقى المتهمين المحبوسين من السجون المركزية بالقاهرة.

وتضم القضية أيضا مسئول سعد الدين خليفة مسئول مكتب إرشاد الجماعة فى السويس وعضو مجلس شورى الإخوان “هارب” ، وعباس عبد العزيز عباس قيادى إخوانى فى السويس وعضو ببرلمان 2012 عن الحرية العدالة “هارب“، وأحمد محمود محمد، أمين حزب الحرية العدالة فى السويس “هارب”، وأحمد شعرواى عبد الله، محافظ المنوفية الأسبق، وقيادى إخوانى “محبوس”، وعبد الخالق محمد عبد الخالق، عضو برلمان 2012، وأمين حزب الأصالة فى السويس “هارب”، والسيد رأفت العابد” هارب”، عضو مجلس شورى الإخوان فى السويس، وأحمد محمد مراد “ محبوس” قيادى إخوانى فى السويس ومسئول التمويل بالجماعة.

وواجة المتمون تهم حرق مركبات الجيش والشرطة فى السويس يوم 14 و16 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، واستخدامها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، وقتل 31 شخصا من المدنيين، وإصابة أكثر من 55 آخرين من المدنيين، وإصابة 34 من أفراد الجيش والشرطة، وحرق كنائس الراعى الصالح واليونانية القديمة، ومدرسة الراعى الصالح، وحرق مركبات عامة ومكتبه ديوان عام المحافظة القديم.