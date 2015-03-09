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السجن 3 سنوات لطالب خطف طفلا وهتك عرضه بالإكراه فى سوهاج

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السجن 3 سنوات لطالب خطف طفلا وهتك عرضه بالإكراه فى سوهاج السجن 3 سنوات لطالب خطف طفلا وهتك عرضه بالإكراه فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "محمد.ت" طالب بالسجن 3 سنوات لاتهامه بخطف الطفل المجنى عليه "محمود.ص" 6 سنوات وهتك عرضه بالقوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزت أبو الفضل وعضوية المستشارين أيمن محمود محمد وعبد الحكيم محسن عبده بأمانة سر محمد العادلى ومحمود سيد.

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر عام 2014 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من والد الطفل المجنى عليه مفاده تعرض نجله للخطف وهتك العرض على يد المتهم حيث إن نجله كان يلعب أمام المنزل وقام باستدراجه إلى أحد الأماكن ناحية المقابر وقام بهتك عرضه بالإكراه .

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365