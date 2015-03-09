تجديد حبس "سائق" 45 يوماَ لاتهامه بإدارة صفحة تحرض على العنف

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس "سائق"، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لإدارة إحدى الصفحات الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تقوم بنشر مشاركات تتضمن عبارات تحريضية تكدر الأمن العام بشبرا.

توصلت التحريات إلى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تقوم بنشر مشاركات تتضمن عبارات تحريضية تكدر الأمن العام بالبلاد، والدعوة لعمل مسيرات وشعارات خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى.

وبتكثيف الجهود تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة وهو (خالد م ك) 31 سنة، سائق، ومقيم بشبرا.وبتفتيشه عثر بحوزته على جهاز حاسب إلى "لاب توب" مستخدم فى الواقعة.

>وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم وعرضه على النيابة التى باشرت التحقيق.