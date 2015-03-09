أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية -
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة -
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تنتدب لجنة فنية لمعاينة محول ضغط عال تسبب فى مصرع طالب صعقاً

Google+ Print
النيابة تنتدب لجنة فنية لمعاينة محول ضغط عال تسبب فى مصرع طالب صعقاً النيابة تنتدب لجنة فنية لمعاينة محول ضغط عال تسبب فى مصرع طالب صعقاً
أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار هادى عزب وتحقيقات خالد معروف بانتداب لجنة فنية من وزارة الكهرباء لفحص محول الكهرباء الذى تسبب فى مصرع طالب صعقاً بالكهرباء نتيجة عبثه بالمحول.

كان الطالب أحمد إسماعيل ربيع قد لقى مصرعه أمس الأحد بعد حجزة مدرسة كرداسة التجريبية اللغات، حيث كان محتجزا بمستشفى الدمرداش للعلاج من إصابته بحروق شديدة نتيجة لمسه محول كهرباء بغرفة ضغط عال أمام المدرسة.

وأشارات التحريات الأولية إلى أن المدرسة سمحت للطلاب يوم الثلاثاء الماضى بالخروج مبكرا قبل الموعد الرسمى للخروج الذى يصل فيه أهالى الطلاب لاصطحاب أبنائهم، مما دفع الطلاب للعب ولمس الطالب المحول أثناء اللهو، مما أدى لإصابته بحروق ونقله إلى مستشفى الدمرداش، الذى لقى فيها مصرعه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365