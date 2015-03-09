النيابة تنتدب لجنة فنية لمعاينة محول ضغط عال تسبب فى مصرع طالب صعقاً

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار هادى عزب وتحقيقات خالد معروف بانتداب لجنة فنية من وزارة الكهرباء لفحص محول الكهرباء الذى تسبب فى مصرع طالب صعقاً بالكهرباء نتيجة عبثه بالمحول.

كان الطالب أحمد إسماعيل ربيع قد لقى مصرعه أمس الأحد بعد حجزة مدرسة كرداسة التجريبية اللغات، حيث كان محتجزا بمستشفى الدمرداش للعلاج من إصابته بحروق شديدة نتيجة لمسه محول كهرباء بغرفة ضغط عال أمام المدرسة.

وأشارات التحريات الأولية إلى أن المدرسة سمحت للطلاب يوم الثلاثاء الماضى بالخروج مبكرا قبل الموعد الرسمى للخروج الذى يصل فيه أهالى الطلاب لاصطحاب أبنائهم، مما دفع الطلاب للعب ولمس الطالب المحول أثناء اللهو، مما أدى لإصابته بحروق ونقله إلى مستشفى الدمرداش، الذى لقى فيها مصرعه.