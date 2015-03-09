النيابة توافق على زيارة "ليلى سويف" لنجلتها "سناء" بمحبسها

تقدمت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، بطلب للمستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، للسماح لها بزيارة نجلتها سناء عبد الفتاح، الصادر بحقها حكم بالسجن لمدة عامين، داخل محبسها .

وقالت ليلى سويف فى تصريحات صحفية، أثناء تواجدها بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بالعباسية، إن نيابة شرق القاهرة وافقت على طلب الزيارة، مؤكدة أنها ستتوجه الخميس القادم إلى محكمة الاستئناف بدار القضاء العالى لاستلام التصريح .

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، فضت فى 28 ديسمبر من العام الماضى، بقبول الاستئناف المقدم من سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و22 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات فى قضية متظاهرى الاتحادية.

وخففت المحكمة الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، إلى عامين فقط مع الشغل مع وضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمتى التظاهر دون تصريح والتعدى على قوات الأمن، فى اشتباكات وقعت بالقرب من قصر الاتحادية يوم 21 يونيو الماضى.