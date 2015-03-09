بدء ثانى جلسات محاكمة 23 متهمًا فى "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، ثانى جلسات محاكمة 23 متهمًا فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية، التى وقعت فى 22 يوليو 2013، وأسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى.

وفور بدء الجلسة قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، حيث اتهم كلا من عبد السلام شعيب "هارب"، ومحمد عبد الحكيم "محبوس"، وصبرى إبراهيم "محبوس"، ومحمد ممدوح سعيد "محبوس"، ومحمد أبو بكر "محبوس"، وإبراهيم فرج "محبوس"، وخالد صالح "محبوس"، وزكريا محمد عزت "محبوس "، وعلى عبد الرازق "محبوس"، ووحيد جمعة "مفرج عنه"، وأسامة أنس "محبوس"، وجمعة إبراهيم "محبوس"، ومحمد محمود "محبوس"، وهشام صبرى "محبوس"، وعبد الله يونس "مفرج عنه"، وجمال الدين عبد الباقى "مفرج عنه"، وأحمد صلاح "مفرج عنه"، وأحمد محمود "مفرج عنه"، وإبراهيم إبراهيم "محبوس"، وسيد صابر "مفرج عنه".

أنهم فى 22-7-2013 بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة، قام المتهم الأول بتدبير تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وتابع ممثل النيابة أن المتهمين أشتركوا جميعًا مع المتهم الأول فى جرائم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، كما ارتكبوا جرائم الترويع والتخويف والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد تنحت عن نظر أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 10 نوفمبر من العام الماضى لاستشعارها الحرج.