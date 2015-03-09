القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد بقنا

تمكن ضباط وحدة تنفيذ الأحكام بالتنسيق ووحدة مركز شرطة قوص، من القبض على مسجل مطلوب لتنفيذ حكم مؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط "على.ا.ص" 41 سنة عامل مسجل شقى خطر، وسبق اتهامه فى عدد 9 قضايا مخدرات سرقة ومحكوم عليه فى القضية رقم 2061/2013م جنايات مركز قوص بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره بالمواد المخدرة.

تحرر محضر بالضبط، وأخطرت النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.