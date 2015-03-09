مباحث الإسكندرية تضبط عاطلاً بحوزته "طربيتن" حشيش

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، تفيد بقيام كل من محمد.ع.ع 35 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم ثان الرمل، سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، وشقيقه إبراهيم.ع.ع 28 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتبين هروب الأول، وتم ضبط الثانى بحوزته 2 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام، ومبلغ 2470 جنيهًا وهاتف محمول حال تواجده بتقاطع شارع العشرين مع شارع الترعة المردومة دائرة قسم ثان الرمل.

وجارٍ العمل على ضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجارٍ العرض على النيابة.