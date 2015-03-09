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سفيرالسنغال بالقاهرة:نقدر دور مصر بأفريقيا..وسنشارك فى المؤتمر الاقتصادى

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سفيرالسنغال بالقاهرة:نقدر دور مصر بأفريقيا..وسنشارك فى المؤتمر الاقتصادى سفيرالسنغال بالقاهرة:نقدر دور مصر بأفريقيا..وسنشارك فى المؤتمر الاقتصادى
أكد الدكتور ممادو سال سفير السنغال لدى القاهرة، أن السفراء الأفارقة يثمنون كثيراً دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم أمس الأحد، للاستماع إلى الرؤية المصرية لتطوير علاقات التعاون بين والدول الأفريقية فى ضوء التحديات التى تواجه القارة بأكملها.

وأوضح سفير السنغال لدى القاهرة فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس السيسى أكد مساندة مصر للدول الأفريقية فى ضوء التحديات التى تواجه العديد من بلدانها على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن القاهرة تساهم بشكل كبير فى عودة الاستقرار من جديد إلى عدة دول من بينها الصومال وليبيا.

وقال السفير ممادو سال إن الدول الأفريقية على وجه العموم والسنغال على وجه الخصوص سعداء لعودة الدور المصرى إلى أفريقيا من جديد فى ظل التوجه الدبلوماسى المصرى الذى وضع أفريقيا كأولوية خلال الفترة الراهنة والمقبلة.

ونوه السفير السنغالى ممادو سال إلى أن وزير خارجية السنغال سوف يرأس الوفد الاقتصادى السنغالى المشارك فى مؤتمر شرم الشيخ الدولى، المقرر انطلاقه يوم الجمعة القادمة لضخ استثمارات أجنبية للسوق المصرى، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع غرفة التجارة وشركات القطاع الخاص والعام فى مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارت إلى السوق المصرى.

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