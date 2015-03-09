أبو بركة بـ”غرفة عمليات رابعة” يطلب الترافع عن نفسة وإخلاء سبيله

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”إلى المتهم أحمد أبو بركة الذى قال :”إننى أطلب أن أترافع عن نفسى وأخلى سبيلى لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى”،مضيفاً :”إن المحكمة حريصة على محاكمة عادلة وأن تنظر بعين الاعتبار من استمرار الحبس والترافع عن نفسى”.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.