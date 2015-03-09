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تأجيل أولى جلسات محاكمة تنظيم “أجناد مصر” لـ 4 إبريل للإطلاع على الأوراق

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تأجيل أولى جلسات محاكمة تنظيم “أجناد مصر” لـ 4 إبريل للإطلاع على الأوراق تأجيل أولى جلسات محاكمة تنظيم “أجناد مصر” لـ 4 إبريل للإطلاع على الأوراق

 

محكمة

قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة  تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم “أجناد ” الإرهابى فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 4 إبريل القادم، للاطلاع على الاوراق.

وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج صورة من أوراق الدعوى وتغريم المسئول عن عدم إحضار أحد المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة عشرين متهما من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لإرتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

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