وكيل وزارة الشباب بسوهاج: افتتاح فندق الرياضيين مطلب لقطاع كبير من الشباب

قال أحمد الديب -وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج- في تصريح خاص لوكالة أونا، أن البدء فى إعادة الحياة لفندق الرياضيين بأستاد سوهاج الرياضى، كان مطلب لقطاع عريض من ابناء المحافظة، منذ أن تم انشاؤه منذ 14 عام، تكلف انشاؤة وقتها 7 ملايين جنية، وأنشئ على مساحة 900 متر بطاقة 90 غرفة، وعدد كبير من القاعات، وصالات الافراح والمطاعم، وكان عدم استغلال هذا المكان الضخم، بمثابة اهدار للمال العام، وفقا لما تم رصده من تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أوضح أن عدم الاستفادة من انشاء الفندق بالاستاد الرياضي بسوهاج.

بالرغم من تسلمه منذ نحو13 عاما، من وزارة الشباب، بمبلغ قدره 6 ملايين و548 الف جنيه، الأمر الذي ترتب عليه، حبس وتعطيل المال العام، المتمثل في تكلفة الإنشاء، بالإضافة لقيمة الأرض المقام عليها المبني.

وأضاف الى أنه تبين للجهاز، أنه عقب تسلم الفندق ابتدائياً عام1999، أصدر محافظ سوهاج في ذلك الوقت، قرارا برقم 1019 لسنة99، بتشكيل لجنة لوضع القيمة الأساسية، لتأجير الفندق، وتم إجراء مزايدة علنية عليه في اكتوبر من نفس العام، الا انه لم يتقدم أحد لشراء كراسة الشروط وحضور المزاد، وتم الغاء المزايدة، وقد أعيدت إجراءات طرح المزايدة عدة مرات، وتاه المشروع بين العديد من اللجان لفترة تعدت 10 سنوات.

ونظراً لعدم استغلال الفندق، لمدة تزيد علي10 سنوات، فقد تطلب إجراء إعادة تأهيل وتطوير، وصيانة وبناء عليه، وتم طرح عملية التطوير والصيانة، وصرف مبلغ 34 الفاً و88 جنيها، لمقاول العملية، إلا انه نتيجة عدم تدبير باقي التكلفة، توقف العمل تماماً، ولم تستكمل عملية الصيانة والتطوير.

واختتم بأنه يتضح مما سبق حبس وتعطيل المال العام، المتمثل في تكلفة انشاء الفندق، وصيانته وتطويره، فضلاً عن حرمان مديرية الشباب والرياضة من تشغيل المبنى، وعدم تحقيق الغرض المنشأ من أجله، وهو خدمة الرياضة، كما طلب الجهاز، إحالة الموضوع إلي جهات التحقيق المختصة لاعمال شئونها، واتخاذ الاجراءات اللازمة، نحو تدبير باقي الاعتمادات المطلوبة، لتطوير وصيانة فندق الرياضيين، والعمل علي سرعة تشغيله والاستفادة منه وعلية.

وبالتنسيق مع محافظ سوهاج السابق اللواء “محمود عتيق”، تم اتخاذ قرار بطرحة من خلال مناقصة، وذلك للبدء فى تشغيلة بصورة تمنح المحافظة، ميزة فندقية لخدمة الرياضيين واغراض السياحة، وبات هذا المكان المتميز على بعد ايام قليلة من العمل، ومنح فرص عمل لابناء المحافظة.