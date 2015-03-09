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أباظة رئيسًا وصابر نائبًا وقناوي أمينًا وناهد للصندوق لجمعية نقاد السينما

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أباظة رئيسًا وصابر نائبًا وقناوي أمينًا وناهد للصندوق لجمعية نقاد السينما أباظة رئيسًا وصابر نائبًا وقناوي أمينًا وناهد للصندوق لجمعية نقاد السينما

الأمير أباظة

اجتمع مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الجديد، ، لاختيار هيئة مكتب الجمعية لعامين مقبلين. ويتكون مجلس الجمعية الجديد بعد إجراء انتخابات التجديد لثلثى الأعضاء من الأمير أباظة وأحمد النجار وأسامة عبد الفتاح ورانيا يحيى وطارق الشناوى وقدرى الحجار ومجدى صابر ومحمد قناوى وسيد محمود ومحمد يوسف وميرفت عمر ونادر عدلى وناهد صلاح .

وقرر مجلس الإدارة ، اختيار الناقد السينمائي “الأمير أباظة”- رئيسا لمجلس الادارة والسينارست مجدي صابر نائبا للرئيس ،والناقد السينمائي محمد قناوي أمينا عاما، الناقدة ناهد صلاح أمينا للصندوق .

كما تم اختيار المكتب التنفيذي للجمعية والمكون من الامير اباظة رئيساً وعضوية محمد قناوي وناهد صلاح ومحمد يوسف وقدري الحجار .

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