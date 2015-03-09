الجيش العراقي يحرر منطقة “الكناطر” شرقي الفلوجة

ذكر مصدر عسكري عراقي الاثنين أن قوات الجيش العراقي ورجال العشائر وبدعم من طيران قوات التحالف الدولي تمكنت من تحرير احدى المناطق من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية المعروف باسم ( داعش ) شرقي الفلوجة، 60 كم غربي بغداد.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش بمساندة العشائر وطيران التخالف الدولي واصلت تقدمها في ناحية الكرمة شرقي الفلوجة بالسيطرة على مناطق جديدة وقامت بتحرير منطقة الكناطر الواقعة وسط ناحية الكرمة من تنظيم داعش .

وأضاف أن معظم قيادات التنظيم وعناصره هربوا باتجاه مدينة الفلوجة وناحية الصقلاوية لشدة العمليات العسكرية والقصف الجوي للتحالف الدولي على ناحية الكرمة.