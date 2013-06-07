أوشحة صيفية من "كروشياني سي" Cruciani C

أطلقت علامة "كروشياني سي" Cruciani C مجموعة جديدة من الأوشحة لربيع- صيف 2013، لتغني بذلك مجموعة الإكسسوارات الخاصة بها. والأوشحة الحريرية متوفرة بحجمين وألوان متنوعة: من الأزرق الكهربائي الى الخوخي، ومن النغمات الدافئة الى البرتقالي والأحمر والبنفسجي الرومنسي. وتقلّد الأنماط التي تزخرف هذه الأوشحة من كروشياني س. النسيج المخرّم السميك للأساور الشهيرة، فتتقاطع نقوش أربع أوراق البرسيم والقلوب والفراشات الملوّنة. وتباع هذه الأوشحة الجديدة في متاجر كروشياني في برجمان ودبي مول ابتداء من شهر يونيو الجاري.