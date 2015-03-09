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يصدم 3 أشخاص لخلاف على "موقف" سيارة

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يصدم 3 أشخاص لخلاف على "موقف" سيارة يصدم 3 أشخاص لخلاف على "موقف" سيارة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، بقضية باكستاني متهم بصدم 3 أشخاص إثر خلاف نشب بينهم على "باركينغ" موقف سيارة، والمتهمين أيضاً بالاعتداء عليه وكسر زجاج سيارته.

وأفاد المتهم أنه في يوم الجمعة 2 يناير كان يقود سيارته في منطقة ميسلون بالشارقة، وأوقف سيارته أمام أحد البيوت ليلحق الصلاة بالمسجد القريب"، وأضاف "تفاجأت بثلاثة أشخاص أتوا لمنعي من الوقوف بحجة أنني أقف أمام منزلهم، وبدأوا بالشجار معي وكسروا زجاج السيارة، فقمت بتشغيل سيارتي وتحريكها للأمام والخلف للهرب منهم، فصدمت غير متعمد المشتكين الـ3"، وقال: "كنت أدافع عن نفسي وأنكر تهمة الصدم العمد"، حسب 24.

ومن جهتهم أنكر المتهمون الثلاثة تهمة الاعتداء، وكسر زجاج السيارة، وقالوا إن "سبب المشاجرة هو أن المتهم قام بإيقاف سيارته أمام منزلهم دون موافقتهم"، وقال المتهم الثالث إنه "أصيب بالعمود الفقري ولا يطالب المتهم بأية حقوق"، وعليه أجّل القاضي حسين العسوفي القضية إلى 8 أبريل لعرض المتهم الثالث على الطبيب الشرعي.
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