"الداخلية" تطلق حملة "لا للتسول"

أطلقت وزارة الداخلية اليوم الاثنين حملة "لا للتسول"؛ للتوعية بمخاطر التعامل مع المتسولين، باعتبار التسوّل، من الآفات غير الحضارية ومصدراً للإزعاج، ويفتح مجالاً لصور التحايل والنصب للحصول على المال من الناس المتعاطفين مع هؤلاء المتسولين، كما يعطي انطباعاً يسيء للوجه الحضاري للدولة.

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> ودعا الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أفراد المجتمع إلى التعاون مع أجهزة الشرطة في الإبلاغ عن المتسولين، باعتبار الشراكة مع المجتمع للتصدّي لهذه الآفة المجتمعية من أولويات العمل الشرطي

وأكد في إطار الحملة، التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني؛ بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الجهود لا يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل فعال إلا عبر المشاركة المجتمعية، ويتحمل فيها الجمهور واجباته، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة ومكافحة الآفة.

وقال إن المتسولين يتجهون إلى استدرار عطف المواطنين والمقيمين؛ وبصور وأشكال متعددة يغلب عليها الكذب والاحتيال؛ مستغلين طيبة مجتمع الإمارات واندفاع الناس لعمل الخير؛ غير أن هذه الظاهرة تنعكس بآثارها السلبية على النواحي الأمنية، وعلى المجتمع.

وحذر وكيل وزارة الداخلية من أساليب المتسولين الاحتيالية، فهناك من يقومون بحمل أوراق طبية مدعين إصابتهم، أو أقربائهم، بالأمراض؛ يعرضونها على الناس في المنازل ليستدرّوا بها عطفهم، ومنهم من يدّعي أنه انقطع به السبيل، وبعضهم يمارس التسول أثناء تجواله في الطرقات وبالقرب من المساجد، ومنهم من يدخل إلى المساكن، وقد يرتكبون جرائم السرقات تحت غطاء التسول وغيرها من السلوكيات السلبية.

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> وحثّ أفراد المجتمع على التعاون في الإبلاغ عن المتسولين في أبوظبي عبر التواصل هاتفياً مع غرف عمليات الشرطة على هاتف الطوارئ 999، وخدمة أمان على هاتف 8002626، وفي دبي على هاتف 800243 وفي الشارقة الاتصال على 065632222، ورأس الخيمة على 072053372، وفي عجمان على هاتف 067401616 وأم القيوين على الرقم 999، وفي الفجيرة على هواتف غرفة العمليات 092224411 _ 092051100.



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