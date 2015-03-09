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وزير الإعلام الكويتى: علينا أن نكون خير سند وداعم لمصر فهى قلب العروبة

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وزير الإعلام الكويتى: علينا أن نكون خير سند وداعم لمصر فهى قلب العروبة وزير الإعلام الكويتى: علينا أن نكون خير سند وداعم لمصر فهى قلب العروبة
قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى، الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح: "علينا جميعا أن نكون خير سند وخير داعم للشقيقة وكلنا ثقة بقدرة مصر ورجالها فى دعم التضامن العربى".

أعرب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى، عن توقعاته بأن يحقق المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ بعد أيام قليلة نجاحا كبيراً.

وقال فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الاوسط بالكويت، إن دولة الكويت أعلنت دعمها لمصر وسمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعلن عن حضوره المؤتمر بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية .

وأكد الشيخ سلمان إن كل الدول العربية تقف مع الشقيقة مصر فى جهودها لدفع التنمية والسلام والازدهار مضيفا " اتمنى للمؤتمر النجاح ولمصر قيادة وحكومة وشعبا النجاح لأنه كما أكدنا فى كل المناسبات أن مصر قلب الامة العربية النابض وعليها استحقاقات عربية هامة جدا .
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