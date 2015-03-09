أسوشيتدبرس: وزيرة خارجية السويد تقول إن السعودية ألغت خطابها بالجامعة العربية

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، إن المملكة السعودية منعتها من التحدث فى اجتماع لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ودعيت فالستروم لإلقاء خطاب فى اجتماع الاثنين، لكنها قالت للإذاعة العامة السويدية إن خطابها ألغى باعتراض من السعودية.. وأضافت "تصرفوا بقوة أمام ما قلناه بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كانت فالستروم من بين هؤلاء الذين عبروا عن غضبهم من جلد مدون سعودى مؤخرا كان قد أدين بازدراء الإسلام، وانتقدت أيضا وضع حقوق النساء فى المملكة المحافظة إلى حد كبير.

وقالت فالستروم للراديو السويدى فى القاهرة إنها كانت محبطة من إلغاء خطابها وإن وضع الجامعة العربية أيضا فى موقف صعب.