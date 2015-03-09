قبل مواجهة الأسطورة كلوزه.. ماذا فعل صلاح أمام المتوجين بكأس العالم؟

عندما يحل محمد صلاح مع فريقه فيورنتينا ضيفا على لاتسيو في الدوري الإيطالي مساء الإثنين، سيخوض النجم المصري مواجهة جديدة أمام لاعب توج ببطولة كأس العالم.

هذه المرة موعده مع الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه..

صلاح سيواجه نجم لاتسيو والهداف التاريخي لكأس العالم (16 هدفا)، وستكون هذه المباراة هي رقم 11 للنجم المصري في مواجهة لاعب متوج بالمونديال مع منتخب بلاده.

صلاح واجه حتى الآن ثمانية لاعبين متوجين بكأس العالم، خمسة إسبان وثلاثة ألمان..

ولعب في المجمل صلاح عشر مباريات، فاز في 5 وخسر في 5 ولم يتعادل حتى اللحظة ونجح في زيارة الشباك سبع مرات..

ويوضح FilGoal.com المباريات التي لعبها الجناح المصري أمام لاعبين كانوا متوجين أو توجوا بعد ذلك بكأس العالم..

1- بازل وتشيلسي، ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2012-2013

خسر 2-1 أمام فرناندو توريس وخوان ماتا الإسبانيين.

2- تشيلسي وبازل، إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2012-2013

خسر 3-1 أمام فرناندو توريس وخوان ماتا الإسبانيين، وسجل هدف بازل الوحيد.

3- تشيلسي وبازل، دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2013-2014

فاز 2-1 أمام خوان ماتا الإسباني، وسجل الهدف الأول لبازل.

4- بازل وشالكة، دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2013-2014

خسر 1-0 أمام بينيديكت هويديس وجوليان دراكسلر الألمانيين.

5- بازل وتشيلسي، دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2013-2014

فاز 1-0 أمام فرناندو توريس الإسباني، وسجل هدف الفوز لبازل.

6- شالكة وبازل، دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2013-2014

خسر 2-0 أمام بينيديكت هويديس وجوليان دراكسلر الألمانيين.

7- مانشستر سيتي وتشيلسي، كأس الاتحاد الإنجليزي 2013-2014

خسر 2-0 أمام دافيد سيلفا وخيسوس نافاس الإسبانيين.

8- تشيلسي وأرسنال، الدوري الإنجليزي 2013-2014

فاز 6-0 أمام لوكاس بودولسكي الألماني، وسجل وقتها الهدف السادس لتشيلسي.

9- إنتر ميلان وفيورنتينا، الدوري الإيطالي 2014-2015

فاز 1-0 أمام لوكاس بودولسكي الألماني، وسجل هدف اللقاء الوحيد لفيورنتينا.

10- يوفنتوس وفيورنتينا، كأس إيطاليا 2014-2015

فاز 2-1 أمام فرناندو يورينتي الإسباني، وسجل الهدفين لفريقه فيورنتينا.