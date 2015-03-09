قاضى "عمليات رابعة" يسمح للمحامى الإخوانى أحمد أبو بركة بالترافع عن نفسه

سمح قاضى "غرفة عمليات رابعة" للمحامى الإخوانى أحمد أبو بركة، بالخروج من القفص والحديث إلى هيئة المحكمة، والذى طالب بإخلاء سبيله طبقا للمادة 143 فقرة 4 المعدل، كما طالب بالسماح له بالمرافعة عن نفسه.

من ناحية أخرى، دفع دفاع المتهم رقم 14 عبد الرحيم محمد عبد الرحيم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 6187 لسنة 2013 المقطم والمفصول فيها من محكمة الجنايات فى تاريخ 28 فبراير 2015، وكما طالب ببراءة المتهمين.

وقال دفاع المتهم الـ14، إن جماعة الاخوان شرعية، ولم تحظر إلا عقب صدور قرار رئيس الوزراء الذى نشر فى الجريدة الرسمية العام الماضى، وقبل هذا التاريخ لا يمكن توجيه تهمة الانضمام لجماعة أسست على غير القانون للمتهمين قبل هذا التاريخ، مضيفا أن الجماعة كان لها دور فعال ومؤثر من خلال الجمعيات الأهلية، وأيام الرئيس السابق حسنى مبارك، واستطاعت الجماعة حصد مقاعد النقابات عدا مقعد النقيب، وهنا رد رئيس المحكمة ساخر، "علشان ميظهروش فى الوش".

جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، المرافعات الختامية بمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى.

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.