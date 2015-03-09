تأجيل أولى جلسات محاكمة تنظيم أجناد مصر لـ4 إبريل للاطلاع على الأوراق

قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم "أجناد مصر " الإرهابى فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 4 إبريل القادم، للاطلاع على الأوراق.

وجاء القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة، وسكرتارية محمد السعيد، وصرحت هيئة المحكمة للمتهمين باستخراج صورة من أوراق الدعوى، وتغريم المسئول عن عدم إحضار أحد المتهمين، مع استمرار حبسهم.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 20 متهما من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.