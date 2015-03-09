تعرف على التغذية السليمة لمريض السكر

النظام الغذائى لمريض السكر

مرض السكر من الأمراض المنتشر بكثرة فى جميع أنحاء العالم، وعدم الاهتمام به يتسبب للمرضى فى الكثير من الأضرار على صحتهم، فقد يساعد على الإصابة بمرض تصلب شرايين المخ والعمى والفشل الكلوى، مع العلم أن الاهتمام بنوعية الطعام الذى يتناوله المريض هى أول خطوة للحد من أضراره.>وفى هذا السياق تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، النظام الغذائى الأمثل لمريض السكر وهو:

أولا: عليه الاهتمام بوجبة الإفطار لأنها تساعده على تنظيم نسبة السكر فى الدم طوال اليوم، ويجب أن تحتوى وجبة الإفطار على جميع العناصر الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، والكاربوهيدرات، وينصح باحتوائها على البروتين مثل البيض أو الفول والعدس، مع ربع رغيف من الخبر البلدى وكوب من الحليب وثمرة فاكهة.

ثانيا: وجبة الغذاء يجب أن تحتوى على كل العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، من فيتامينات وبعض المعادن، فينصح بابتداء الوجبة بطبق من السلطة الخضراء، وقطعة من البروتين (سمك أو دجاج أو لحم)، مع 4 ملاعق من النشويات (أرز أو مكرونة أو خبز).

ثالثا: وجبة العشاء يجب أن تحتوى على الخضروات الغنية بالفيتامينات، مثل تناول طبق من شوربة الخضروات، مع قطع دجاجة مسلوقة.

عند الشعور بالجوع، يمكنك تناول الفاكهة مثل التفاح، أو تناول الخضروات الورقية مثل الخس أو الجرجير، البقدونس.

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