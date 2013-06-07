6 إطلالات بالبنطلون الصيفي

يشكّل البنطلون إحدى القطع الاساسية المتوفرة في خزانة معظم السيدات. ولكن اختياره وتنسيقه يخضع لتبدلات موضة كل موسم. فيما يلي تعرّفي على 6 أنواع من البنطلونات التي تبرز أناقتك هذا الصيف وبعض الإكسسوارات التي تزيد إطلالتك تألقاً.
الملابس: فكرة وتنسيق: نايلة عون- تصوير: كارلوس عون- الأزياء من محلات: Dolce & Gabbana, Aishti وFendi – بيروت.
الإكسسوارات: فكرة وتنسيق: نايلة عون- تصوير: كارلوس عون.
الصورة رقم 1:
- توب قطنية من Moschino. سعرها 590$.
- بنطلون مخطط من Paul & Joe. سعره 475$.
- جاكيت ذات أكمام قصيرة من Moncler. سعرها 2885$.
الصورة رقم 2:
- بنطلون باللون الكاكي من Jo No Fui. سعره 635$.
- توب مطبعة من Cheap & Chic. سعرها 390$.
- حزام من الجلد من Fendi.
الصورة رقم 3:
- بنطلون باللون الأصفر من DsQuared 2. سعره 660$.
- قميص مطبعة. سعرها 795$.
- صندل ذو كعب مرتفع. سعره 1015$.
- الإثنان من Dolce & Gabbana.
الصورة رقم 4:
- قميص باللون الأبيض من Stella McCartney. سعره 825$.
- بنطلون مطبع من Marni. سعره 595$.
- حزام من الجلد من Dolce & Gabbana. سعره 295$.
الصورة رقم 5:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 790$.
- توب بلوني الأخضر والأسود. سعرها 940$.
- الإثنان من Marni.
- حذاء باللون الأسود. حقيبة ملونة من Fendi.
الصورة رقم 6:
- توب باللون الوردي. سعرها 750$.
- بنطلون مطبع. سعره 1520$.
- الإثنان من Gucci.
- قلادة من Oscar De La Renta. سعرها 540$.
الصورة رقم 7:
- حقيبة مخططة من Marni بألوان الكحلي والأحمر والأبيض. سعرها 980$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر من Dolce & Gabbana. سعرها 2135$.
- صندل مسطح الكعب من Roberto Cavalli. سعره 1020$.
الصورة 8:
- حقبة من الجلد باللون الأصفر من Stella McCartney. سعرها 920$.
- صندل ملون من Dolce & Gabbana. سعره 1015$.
- صندل من الجلد باللون الأسود من N.Kirkwood. سعره 1855$.