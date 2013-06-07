6 إطلالات بالبنطلون الصيفي

يشكّل البنطلون إحدى القطع الاساسية المتوفرة في خزانة معظم السيدات. ولكن اختياره وتنسيقه يخضع لتبدلات موضة كل موسم. فيما يلي تعرّفي على 6 أنواع من البنطلونات التي تبرز أناقتك هذا الصيف وبعض الإكسسوارات التي تزيد إطلالتك تألقاً.

الملابس: فكرة وتنسيق: نايلة عون- تصوير: كارلوس عون- الأزياء من محلات: Dolce & Gabbana, Aishti وFendi – بيروت.

الإكسسوارات: فكرة وتنسيق: نايلة عون- تصوير: كارلوس عون.

الصورة رقم 1:

- توب قطنية من Moschino. سعرها 590$.

- بنطلون مخطط من Paul & Joe. سعره 475$.

- جاكيت ذات أكمام قصيرة من Moncler. سعرها 2885$.

الصورة رقم 2:

- بنطلون باللون الكاكي من Jo No Fui. سعره 635$.

- توب مطبعة من Cheap & Chic. سعرها 390$.

- حزام من الجلد من Fendi.

الصورة رقم 3:

- بنطلون باللون الأصفر من DsQuared 2. سعره 660$.

- قميص مطبعة. سعرها 795$.

- صندل ذو كعب مرتفع. سعره 1015$.

- الإثنان من Dolce & Gabbana.

الصورة رقم 4:

- قميص باللون الأبيض من Stella McCartney. سعره 825$.

- بنطلون مطبع من Marni. سعره 595$.

- حزام من الجلد من Dolce & Gabbana. سعره 295$.

الصورة رقم 5:

- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 790$.

- توب بلوني الأخضر والأسود. سعرها 940$.

- الإثنان من Marni.

- حذاء باللون الأسود. حقيبة ملونة من Fendi.

الصورة رقم 6:

- توب باللون الوردي. سعرها 750$.

- بنطلون مطبع. سعره 1520$.

- الإثنان من Gucci.

- قلادة من Oscar De La Renta. سعرها 540$.

الصورة رقم 7:

- حقيبة مخططة من Marni بألوان الكحلي والأحمر والأبيض. سعرها 980$.

- حقيبة من الجلد باللون الأحمر من Dolce & Gabbana. سعرها 2135$.

- صندل مسطح الكعب من Roberto Cavalli. سعره 1020$.

الصورة 8:

- حقبة من الجلد باللون الأصفر من Stella McCartney. سعرها 920$.

- صندل ملون من Dolce & Gabbana. سعره 1015$.

- صندل من الجلد باللون الأسود من N.Kirkwood. سعره 1855$.