أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية -
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة -
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خلاف خليجى سويدى يمنع وزيرة خارجية السويد من المشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب

Google+ Print
خلاف خليجى سويدى يمنع وزيرة خارجية السويد من المشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب خلاف خليجى سويدى يمنع وزيرة خارجية السويد من المشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب
قالت مصادر عربية مطلعة إن خلافا نشب بين دولة خليجية والسويد أدى إلى عدم مشاركة وزيرة خارجية السويد مارغوت ستروم فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورته 143 والذى عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وكان من المقرر أن تلقى الوزيرة كلمة خلال الاجتماع تؤكد خلالها التضامن مع حقوق الشعب الفلسطينى باعتبارها أول دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، وأوضحت المصادر أن الخلاف دفع الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية لإجراء لقاء ثنائى مع وزيرة الخارجية خارج مقر الجامعة، وهو الأمر الذى أدى إلى استياء العديد من الدول العربية المشاركين فى الاجتماع.

وكان العربى قد أقام عشاء مساء أمس الأول على شرف وزراء الخارجية العرب فى محاولة لاحتواء الموقف بين السويد والدولة الخليجية إلا أنه لم يستطع إيجاد حل يمكن وزيرة خارجية السويد من إلقاء كلمتها فى اجتماع الوزراء.

وأضافت المصادر أن الدولة الخليجية رفضت مشاركة وزيرة خارجية السويد نظرا لأن السويد كانت قد هاجمت الدولة الخليجية فى تصريحات سابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365