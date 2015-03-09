بالصور.. طب المنيا تكرم الدفعة 25 في احتفالات الكلية باليوبيل الفضي

احتفلت كلية الطب جامعة المنيا، اليوم الإثنين، بتخريج الدفعة الـ 25 فى إطار الاحتفالات باليوبيل الفضى بمناسبة مرور 25 عاماً على الإنشاء وذلك تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا والدكتور جمال سيد صالح عميد الكلية وبحضور الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الخريجيين وأولياء أمور الطلاب والدكتور نصيف حمادى وكيل وزارة الصحة والدكتور عمر محمد على عضو نقابة الأطباء وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة.

ووجه الدكتور أبو المجد التهنئة للطلاب الخريجين وأولياء الأمور الذين بذلوا الجهد ليصلوا بأبنائهم لهذه المكانة العلمية بفضل الله وجهد أعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا فى تخريج دفعة لتحمل المسؤولية فى نقل الخبرة العملية التى ترفع من قيمة الرعاية الصحية فى مصر العزيزة وتحيا مصر .

وأشار الدكتور جمال سيد صالح إلى أن هذه الدفعة لها مميزات لأنها حصلت على دورات من أهمها دورة الإنعاش الرئوى.

وعلى هامش الاحتفالية تم عرض أفلام توثيقية للدفعة الـ 25 والدفعة الأولى للكلية التى تخرجت فى عام 1989م ، وأحيا الحفل الفنان حمزة نمرة والكوميديان على قنديل .

وفى ختام الإحتفالية تم تكريم الدكتور ماهر مصطفى أول عميد لكلية الطب ورئيس الجامعة الأسبق وتكريم وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والأطباء الخريجين .