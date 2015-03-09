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إصلاح عطل انقطاع الاتصالات والانترنت عن الوادي الجديد‎

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إصلاح عطل انقطاع الاتصالات والانترنت عن الوادي الجديد‎ إصلاح عطل انقطاع الاتصالات والانترنت عن الوادي الجديد‎

أرشيفية

صرح المهندس فتحى قاسم، رئيس قطاع تليفونات وسط الصعيد، أنه تم الانتهاء من إصلاح عطل انقطاع الاتصالات والانترنت عن الوادي الجديد، الذي حدث بالأمس والذى تسبب فى انقطاع النت عن الوادى الجديد بسبب التوسعات التي تجريها مديرية الطرق بالمحافظة للطرق، وأعمال الرصف بطريق الخارجة/المنيرة الجديد ، مما أدى الى انقطاع كابلات الألياف الضوئية التي تنقل البيانات والاتصالات.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق من المهندسين والفنيين، لمعاينة وإصلاح العطل، حيث أثبتت المعاينة الأولية أن هناك أكثر من قطع في كابلات الألياف الضوئية، في أكثر من موقع، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات والانترنت بشكل مفاجئ عن المحافظة .

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