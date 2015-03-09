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بالصور.. «معًا من أجل نظافة إسنا» حملة يقودها رئيس المدينة بالأقصر

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بالصور.. «معًا من أجل نظافة إسنا» حملة يقودها رئيس المدينة بالأقصر بالصور.. «معًا من أجل نظافة إسنا» حملة يقودها رئيس المدينة بالأقصر

جانب من الحملة

أطلق محمد السيد، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، صباح اليوم الإثنين، حملة “معا من إجل نظافة إسنا” لعمل نظافة موسعة بشوارع المدينة وشملت أعمال رفع القمامة والمخلفات وتجفيف البرك والمستنقعات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين وذلك بناءً على تعليمات محمد بدر، محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالنظافة والنزول للشوارع والالتحام بالمواطنين لحل مشاكلهم.

وكشف السيد أن أغلب شوارع مدينة اسنا بها مخلفات حفر الصرف الصحي وعملية مياه اسنا الكبرى التي لم ينتهي حتى الآن وجارى رفع جميع المخلفات باستخدام اللورد والمعدات التابعة للوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة المنفذة وتم وضع حاويات للقمامة فى جميع إنحاء المدينة ، مطالبا المواطنين على ضرورة الحفاظ على نظافة المدينة وإلقاء القمامة داخل الحاويات المخصصة لذلك .

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