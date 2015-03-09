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​​مصرع وإصابة 2 في حادث تصادم بين سيارتي نقل بأرمنت غرب الأقصر

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​​مصرع وإصابة 2 في حادث تصادم بين سيارتي نقل بأرمنت غرب الأقصر ​​مصرع وإصابة 2 في حادث تصادم بين سيارتي نقل بأرمنت غرب الأقصر

أرشيفية

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارتي نقل علي الطريق الصحراوي الغربي بمركز ارمنت غرب الأقصر.

تلقي اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر اخطارا من العميد عصام يس، مأمور مركز أرمنت، يفيد بوقوع تصادم بين السيارة نقل تابعة لشركة دومتي للمواد الغذائية، رقم 5628 د ج ، قيادة احمد حمزة ابراهيم 30 سنة سائق ومقيم 6 اكتوبر، واخري تابعة لشركة الشيخ للمواد الغذائية، رقم 1893 س د ل، قيادة محمد صابر حسن، 60 سنة سائق ومقيم الاسكندرية، حيث اسفر التصادم عن وفاة الأول في الحال، واصابة الثانى باصابات خطيرة تم نقله علي اثرها لمستشفي الأقصر الدولي.

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية، ان السيارة الاولي كانت قادمة من محافظة قنا ومتجهة الي الأقصر، وكانت السيارة الثانية قادمة في الاتجاه المعاكس، وبسبب عيوب في رصف الطريق ووجود مطبات بالطريق الصحراوي، اختلت عجلة القيادة في يد احدهم ونتج عنها التصادم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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