القبض على مسجلين خطر فى حملة أمنية بأسيوط

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط فى القبض على “زيدان داهش وسيد إسماعيل ” أخطر مسجلين خطر وهاربين من عدة قضايا.

كانت معلومات قد وردت تفيد قيام المدعو زيدان داهش حسين عبدالرسول31 سنة فلاح ومقيم قرية العونة – دائرة المركز … بالاتجار في الاسلحة النارية و الذخائر و عقب تقنين الاجراءات تم أستهداف المذكور و امكن ضبطه وبحوزته 7900 طلقة عيار 7,62×39 بقصد الاتجار جاري تحرير المحضر اللازم و العرض علي النيابه العامة.

كما وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز أسيوط تفيد تواجد الشقي الخطر سيد إسماعيل سيد علي هريدي سنة 37 عاطل و مقيم قرية – المطيعه دائرة المركز – سبق إتهامه في عدد ( 3 ) قضايا “سلاح– شروع في قتل “و هو من العناصر الاجراميه شديدة الخطورة المشهمر عنها أرتكاب جرائم الخطف و الاتجار في الاسلحه الناريه الغير مرخصه و المواد المخدره و فرض السيطره و ترويع و ابتزاز المواطنين الامنين و مطلوب ضبطه و إحضاره في القضيه 12312 جنايات مركز قوص قنا لسنة 2014 و المقيده برقم 3641 كلي قنا لسنه 2014 خطف والقضيه 5896 إداري مركز اسيوط لسنة 2013 المقيده برقم 586 كلي شمال أسيوط لسنة 2013 (سلاح ).

بإحدي الأراضي الزراعية القريبة من مسكنه الكائن بذات الناحيه .. قامت مأموريه أشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء مدير إدارة البحث الجنائي مدعومه بمجموعات قتاليه و حال وصول القوات لمكان تواجده بادر باطلاق اعيره ناريه صوب القوات مما دعاها لمبادلته إياها علي الفور حتي تم أسكات مصدر النيران نتج عنها إصابته بطلق ناري بالفخد الايسر وتم ضبطه و بحوزته بندقية آليه وعدد ( 50 ) طلقه و عدد (1500 ) قرص من عقار التامول المخدر و 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر و تم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي و تعيين الحراسة اللازمه .

وجاري تحرير المحضر اللازم و العرض علي النيابه العامة للتحقيق.