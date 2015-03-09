«أمن السويس» يكشف لغز السطو على مكتب بريد الرحاب

أعلنت مديرية أمن السويس عن كشفها تفاصيل ولغز السطو المسلح على مكتب بريد الرحاب الذى وقع أمس بمنطقة السلام 1 بدائرة قسم فيصل.

وأوضح بيان صادر من المديرية أن قسم شرطة فيصل تلقى بلاغا من “إبراهيم . ح . أ “29 سنة ويعمل وكيل مكتب بريد الرحاب بقيام ثلاثة أشخاص “ملثمين” بتهديده بالسلاح وسرقة مبالغ مالية من خزينة المكتب “وفروا هاربين”.

بالانتقال والفحص تبين عدم وجود أى أثار للعنف بأبواب ومنافذ المكتب أو بعثرة محتوياته، وبسؤال المبلغ قرر أنه أثناء تواجده بالمكتب وبصحبته ابنته عقب انصراف جميع العاملين بالمكتب فوجئ بثلاثة أشخاص ملثمين يرتدون الجلباب ولم يتمكن من تحديد ملامحهم.. قاموا بتهديده بأسلحة نارية واستولوا على مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه قامت بإيداعها إحدى العميلات واستولوا على إيصالات السحب والإيداع “وفروا هاربين” مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية. قام مدير المباحث الجنائية بوضع خطة أمنية وتكثيف التحريات، وتم حصر وفحص العاملين بالمكتب والمترددين عليه والتحرى عن مدى علاقة أى منهم بالحادث.

كما تمت إعادة مناقشة المبلغ تفصيلياً عن ظروف الحادث وملابساته وكيفية ارتكابه والأوصاف التقريبية للجناة وعرض صور النوعيات الخطرة من ذوى الأسلوب الإجرامى المماثل والمحفوظة بأرشيف إدارة البحث الجنائى وتكثيف التحريات حول علاقات المبلغ المالية والإجتماعية وبيان ما يرقى منها لأن يكون دافع لارتكاب الجريمة. كما تم تحديد خط سير وصول الجناة إلى مسرح الجريمة وخط سير هروبهم وإجراء التحريات للوصول إلى شاهد رؤية للجناة أو أى معلومات تساهم فى تحديدهم.

أسفرت جهود فريق البحث بأن المبلغ يمر بضائقة مالية دفعته إلى القيام باختلاس مبالغ مالية من رصيد إيداعات العملاء بالمكتب على فترات منها مبلغ 60 ألف جنيه، من رصيد العميل “محمد . ع . أ ” وأنه ادعى كاذباً بوقوع الحادث حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية. وأضافت التحريات بأنه قام بالاتفاق مع إحدى العميلات بالمكتب وتدعى” ميرفت . م . م “50 سنة أخصائية بوحدة الشئون الاجتماعية بالادعاء بأنها قامت بإيداع مبلغ 70 ألف جنيه اليوم بالمكتب ” على غير الحقيقة ” لإضفاء الأهمية على البلاغ .

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه بالإبلاغ كاذباً عن الواقعة لمروره بضائقة مالية دفعته على الاستيلاء على مبلغ 60 ألف جنيه من رصيد العميل “محمد. ع “منذ فترة، وأن العميل المذكور طلب سحب المبلغ اليوم فقام المبلغ بطلب مبلغ 63 ألف جنيه من المكتب الرئيسى بزعم صرفها لأصحاب المعاشات وقام بتسليمه مبلغ 60 الف جنيه من ذلك المبلغ. باستدعاء العميل المذكور أقر باستلامه مبلغ 60 ألف جنيه من رصيده بدفتر التوفير الخاص به وباستدعاء العميله أقرت بمضمون الاتفاق مع المبلغ ونفت قيامها بإيداع أى مبالغ مالية بالمكتب .

بتفتيش السيارة الخاصة بالمبلغ عثر بداخلها على عدد 5 دفاتر توفير خاصة ببعض عملاء المكتب من بينهم العميله سالفة الذكر وكذا إيصالات سحب وإيداع لبعض العملاء. جارى تشكيل لجنة من هيئة البريد لعمل جرد ومخاطبة النيابة بما يسفر عنه الجرد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1036 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة فيصل وجارٍ العرض على النيابة العامة.