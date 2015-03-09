دفاع “عمليات رابعة” : القضية “نزاع”بين فريقين على السلطة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع عشر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، المتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وبدأ عضو الدفاع مرافعته مُشددًا على أن القضية هى بمثابة نزاع بين فريقين متنازعين على السلطة بالبلاد، وأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين من جانب النيابة لا علاقة لها بالمسألة الجنائية، وإنما غلب عليها الطابع السياسى تجاه المتهمين بالدعوى.

فيما قدم الدفاع دفعًا بانتفاء صلة المتهمين أو انضمامهم إلى جماعة أسست على أحكام القانون، لافتًا إلى أنه لا ثمة دليل على تعمد المتهمين ممارسة أفعالًا تحريضية من شأنها إن تشيع الفوضى بالبلاد.

وكانت النيابة، قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.